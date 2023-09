Lukaku | «Roma | cose serie! Mourinho? Già a 11 anni volevo lavorarci»

(Di sabato 23 settembre 2023) Romelu, dopo il tradimento all’Inter, ha scelto la. L’attaccante belga ha parlato anche del rapporto con JoséSERIE ? Romelusi è concesso ai canali della Lega Serie A parlando anche della sua scelta di andare allae di essere allenato da: «È bastata solo una chiamata, i proprietari dellami hanno chiamato qualche giorno prima dell’accordo parlandomi dell’ambizione del club e del progetto. Ho ascoltato e ho detto ‘ora iniziano leserie‘.? Da quando avevo 11lavorare con questo allenatore, per la terza volto posso. Mi conosce come uomo, conosce la mia famiglia, possiamo fare grandi ...

Cristante parla di Lukaku a Sky: "Non siamo partiti benissimo perché loro hanno iniziato forte e non era facile. Loro col passare...

(Adnkronos) – Buona la prima per la Roma in Europa League 2023-2024. I giallorossi si impongono 2-1 sul campo dello Sheriff Tiraspol, nella prima ...

La Roma non può fare a meno di Romelu Lukaku : al belga sono bastate poche partite per essere indispensabile La Roma non può fare a meno di Romelu ...

In un momento in cui lasembra iniziare ad ingranare grazie soprattutto ai gol e alla presenza offensiva di, Mourinho ha un disperato bisogno del ritorno del suo capitano . Lui nel ...Lamagari ha qualche lacuna in porta e in difesa, anche se sugli esterni c'è gente di tutto rispetto. Stesso discorso per il centrocampo e, con l'arrivo di, il reparto offensivo non è ...

‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Lukaku permetterà alla Roma di non giocare meglio” ForzaRoma.info

La Roma è alla ricerca di un esterno, poiché il futuro di Spinazzola è ancora tutto da definire: Tiago Pinto decide di correre ai ripari ...Ecco come ha visto la Roma l’ultimo allenatore che ha affrontato gli uomini di Mourinho. E quelle parole su Lukaku Domani la Roma giocherà contro il Torino in campionato dopo una difficile partita in ...