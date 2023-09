Luis Alberto | mai così leader | qualità | personalità e responsabilità per una Lazio che vuole risalire

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Ha fatto il giro del mondo, sarà tema dei racconti ai nipotini per chissà quanti anni, ma soprattutto, sul presente, il clamoroso gol di Ivan Provedel all’Atletico Madrid può segnare la scossa definitiva della. L’annata non è iniziata bene per i biancocelesti, ma gli amanti dei precedenti ricorderanno che due delle migliori stagioni della squadra capitolina negli ultimi dieci anni sono partite proprio tra le difficoltà. Era dal 2014/15 con Stefano Pioli in panchina (anche in quel caso solo tre punti) che lanon totalizzavapochi punti nei primi quattro turni giocati. Nel 2019/20 invece non vinse due delle prime tre gare. In entrambe le stagioni, alla fine, lachiuse tra le prime quattro. Maurizio Sarri spera di fare lo stesso, sapendo però che stavolta ci saranno gli impegni di Champions a ...