(Di sabato 23 settembre 2023) Comincia nel peggiore dei modi per l’Italia l’ottava e penultima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado e valevole comeevento di qualificazione a cinque cerchi per i Giochi di Parigi 2024. Gli ultimi due azzurri impegnati in questa rassegna iridata sono stati infattiale devono sperare in un difficile ripescaggio per continuare ad inseguire il pass olimpico. Ignazioha perso nettamente nelpreliminare dei 67 kg contro l’armeno Slavik Galstyan, che si è imposto per superiorità tecnica sul punteggio di 8-0. Niente da fare anche per Mirco ...

Italia che prova in extremis un exploit per salvare almeno in parte il bilancio della spedizione in occasione dell’ottava e penultima giornata dei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:46 Ottimo ultimo settore per la polacca, che si inserisce in terza posizione davanti alla nostra ...

... se dovesse ora venire meno il sostegno allacontro l'invasione. Fra calorosi applausi, il ... l'Ucraina sta preparando 'un vertice mondiale della pace' cui invitare tutti i leader......alla denuncia ma alla presa di coscienza per la mobilitazione popolare nella continuacontro ... e dove si gioca la resistenza all'egemonia delle potenzee neocoloniali, e agli ...

Lotta, Mondiali 2023: Sanfilippo e Minguzzi sconfitti al primo turno nella greco-romana OA Sport

Mondiali di Lotta, l'Italia non ingrana: eliminati Sandron e Kabaloev Il Faro online

Si tratta di un lottatore esperto quello sorteggiato per Mirco Minguzzi, per la prima fase dei campionati Mondiali di lotta greco-romana che sono in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia. L’ex ...Italia che prova in extremis un exploit per salvare almeno in parte il bilancio della spedizione in occasione dell'ottava e penultima giornata dei Campionati Mondiali 2023 di lotta, in corso di svolgi ...