Lotta | cala il sipario sul Mondiale degli azzurri | eliminati Sanfilippo e Minguzzi

(Di sabato 23 settembre 2023) Belgrado, 23 set. - (Adnkronos) - È appena andata in scena a Belgrado l'ultima giornata di eliminatorie dei Campionati Mondiali di qualificazione olimpica. Anche gli ultimi duein gara, Ignazionei 67 kg e Mirconegli 87 kg, sono stati. Mircoha subito incontrato il kazako Nursultan Tursynov, al quale si è arreso nell'incontro finito 5-2. Ignazio, invece, è stato sconfitto al primo incontro dall'armeno Slavik Galstyan sul risultato di 8-0. Né il kazako né l'armeno sono poi riusciti ad accedere alla finale per l'oro, sconfitti in semifinale rispettivamente dall'azero Hasrat Jafarov e dal turco Ali Cengiz, negando dunque la possibilità del ripescaggio aitori italiani. Si chiudono qui i Mondiali ...