Loki | un’esclusiva clip mostra il dietro le quinte della prima stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) La prossima settimana ci saranno importanti novità per Disney+ e Marvel Studios (e no, non è stata anticipata ulteriormente l’uscita di2). In realtà il 26 settembre, lacompletaserie Marveluscirà in edizione da collezione in 4K UHD Blu-ray. È laserie Disney+ a essere pubblicata su supporto fisico e i fan sono entusiasti di poter finalmente aggiungere la1 dialle loro collezioni del Marvel Cinematic Universe. Con il debutto del Blu-ray dia pochi giorni di distanza, ComicBook ha riportato unaesclusiva di una delle caratteristiche speciali disponibili nella versione home video. Lasi intitola “Humbling ...