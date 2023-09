ll Governo Meloni varerà lunedì prossimo il bonus benzina

(Di sabato 23 settembre 2023)ilil. In base alle anticipazioni sarà disposta una somma di 80 euro (in totale 104 milioni) per le famiglie meno abbienti. Il Codacons calcola che si tratterebbe di fare tornare ai cittadini lo 0,7% dei 5,6 miliardi incassati dall’erario tra accise e Iva con i recenti aumenti dei carburanti. “Una goccia nel mare” denuncia l’associazione. Il caro carburanti costa agli italiani 14,7 miliardi di euro tra effetti diretti e indiretti. Da maggio i prezzi hanno subito una escalation costante al punto che oggi laregistra un incremento del +10,5% su 4 mesi fa.

Non c’è pace per il governo di Giorgia Meloni , che nel giro di pochi giorni vede svanire le promesse di trionfo decantate negli ultimi mesi. La ...

Papa: dare dignità a poveri, vanno accolti non sgomberati Leggi anche Flop sulla gestione dell'immigrazione, gli italiani boccianoIl cambio di passo delle nostre comunità sta nel ...Ildi Giorgiasi muove in tale direzione per riuscire ad avere la certezza di veder emergere, per quanto possibile, la reale imponibile. Qualcosa di cruciale in un momento del genere, ...

Sondaggi, governo Meloni in calo. E per gli italiani sull'immigrazione è emergenza Open

Sindacati di polizia contro il governo Meloni: “Abusa della retorica securitaria ma non investe nelle… Il Fatto Quotidiano

C’è una certa differenza tra l’essere persone e partiti di governo e l’essere persone e partiti al governo. Si tratta di una differenza di qualità e di doti umane, culturali e politiche. Questa ..."A causa del cambiamento climatico, nei nostri mari è aumentato a dismisura il granchio blu, una specie aliena e invasiva, molto aggressiva, che sta facendo ingenti danni ambientali ed economici. (ANS ...