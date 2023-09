LIVE Superbike | GP Aragon 2023 in DIRETTA | Razgatlioglu e Rea duellano in testa Rinaldi e Petrucci in risalita | Bautista in fondo

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8/18 Ricapitoliamo la classifica: 1°, 2° Rea, 3°, 6°, 19°(che è caduto e poi è ripartito). 8/18 Locatelli è quarto: a +3.423 dalla. Quinto: il tedesco Philipp Oettl. 7/18 Intanto la posizione di Alvaro: lo spagnolo è 22esimo. 7/18! L’italiano della Ducati, ora terzo sta recuperando a vista d’occhio: è a meno di un secondo dal duo di. 6/18! L’azzurro sta risalendo violentemente in classifica: è nettamente il più veloce in pista. E’ sesto a poco meno di 7 secondi dalla. 6/18 RAZGATLIOUGLU VA IN ...