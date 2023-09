LIVE Sudafrica-Irlanda | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | dalle 21 00 il big match del gruppo B

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:52 Atmosfera come al solito fantastica allo Stade de France. Gli appassionati che affollano gli spalti attendono l’ingresso in campo died. 20:48 Ultimo incontro di giornata dopo la netta vittoria dell’Inghilterra sul Cile ed il pareggio per 18 pari tra Portogallo e Georgia. 20:44 Buonasera e ben ritrovati nellascritta della supersfida traed. Tra pochi minuti via all’atteso incontro che con ogni probabilità sancirà la squadra vincitrice delB dei. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del bigdel girone B dei ...