LIVE Sudafrica-Irlanda 3-7 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | la meta di Hansen porta avanti gli irlandesi

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37?- Non rotola via du Toit. Calcio in favore dell’. 34?- Si prende tutti i secondi Sexton, che non sbaglia la trasformazione ei suoi in vantaggio per 7-3. 33?-! Lavoro incessante degliutile a liberare. Il numero 14 solo soletto schiaccia inal termine di un’azione tambureggiante.5. 31?- Due break di Aki che proiettano glia ridosso dei 10 metri avversari. Henshaw prova invano il calcio passaggio, ma si ritorna sul fallo precedente. Touch ai 5 metri per l’. 29?- Indi Arendse. Nuova mischia ...