LIVE – Spal-Lucchese | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata del girone B di. Allo stadio Paolo Mazza sfida di alta classifica tra gli emiliani. che sono partiti con sei punti in tre partite, e i toscani che nelle prime quattro ne hanno totalizzati invece otto, risultando dunque ancora imbattuti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di sabato 23 settembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 18.30 SportFace.

Alle 20:45 di martedì 19 settembre la Juventus Next Gen ospiterà la Spal in occasione del match del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Grande attesa ...

Alle 20:45 di martedì 19 settembre la Juventus Next Gen ospiterà la Spal in occasione del match del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Grande attesa ...

Alle 20:45 di martedì 19 settembre la Juventus Next Gen ospiterà la Spal in occasione del match del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Grande attesa ...

Alle 20:45 di martedì 19 settembre la Juventus Next Gen ospiterà la Spal in occasione del match del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Grande attesa ...

La diretta LIVE di Spal-Lucchese , match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023 / 2024 . Allo stadio Paolo Mazza sfida di alta ...

... con oltre 2.500 partitein programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co - esclusiva ... Matteo Viscardi ore 18:30 Serie C NOW 5a Giornata Girone B:vs Lucchese diretta Sky Sport 253 e ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Milan - Hellas Verona 18.00 ...Modena - Lecco Ternana - Sudtirol 16.15 Spezia - Reggiana SERIE C 18.30 Pontedera - Recanatese- ...

SPAL - Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale Calciomagazine

SPAL-Perugia dove vederla: Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta ... Goal.com

emmeno il tempo di rifiatare che la Serie C ritorna in campo. Nel girone B, una sfida di cartello sarà quella tra la Spal e la Lucchese, che si giocherà al “Paolo Mazza”. Gli estensi vogliono bissare ...Torna in campo oggi, sabato 23 settembre, la Serie C: sette le partite in programma, tutte trasmesse da Sky. Alle 18.30 sono in calendario tre match: SPAL-Lucchese, Entella-Arezzo e Pontedera-Recanate ...