LIVE – Schio-Virtus Bologna 8-7 | Supercoppa 2023 basket femminile | RISULTATO in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-7 Palleggio e tripla in allontanamento di Cecilia Zandalasini: -1 Virtus! 8-4 Bomba dall’angolo di ...

Il LIVE in DIRETTA di Schio-Virtus Bologna , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile . Di scena, il match che assegnerà il ...

Il LIVE in DIRETTA di Schio-Virtus Bologna , sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket femminile . Di scena, il match che assegnerà il ...

Missione riscatto per il Milan di Stefano Pioli in cerca di punti preziosi per tornare in vetta alla classifica insieme all’Inter. I rossoneri,...