LIVE Schio-Virtus Bologna 65-70 | Finale Supercoppa Italiana basket femminile in DIRETTA | le V-nere sovvertono il pronostico e si aggiudicano il trofeo! Lauren Cox decisiva con 21 punti

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:55 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 19:50 Lamette in bacheca il primo trofeo della sua storia da quando è stata creata la sezione! Le V-hanno lottato per 40? toccando anche il +8, masi è sempre riavvicinata salvo poi sbagliare gli ultimi possessi decisivi.Cox si prende la scena con 21, insieme ad Ivana Dojkic con 14e Cecilia Zandalasini con 11. Alla Famila Wubernon bastano i 16...