LIVE Schio-Virtus Bologna 57-58 | Finale Supercoppa Italiana basket femminile in DIRETTA | reazione delle vicentine | ma le bolognesi rimangono a +1! Ultimi 5? decisivi

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65-65 Ancora Guirantes: pareggio! Time-out della panchina della, con poco più di un minuto da giocare. 63-65 Guirantes si fa spazio sotto il ferro:non molla, -2! 61-65 Cecilia Zandalasini appoggia per il +4! 61-63 1/2 per Reisingerova dalla lunetta:rosicchia un punto! 60-63 Guirantes da due prova a scuotere la Famila Wuber! 58-63 Tap-in perfetto di Francesca Pasa: leancora a +5, time-out immediato di! 58-61 Un solo libero segnato da Martina Bestagno:rimane a -3! 57-61 Francesca Pasa dall’arco: le V-nere tornano a +4! 57-58 3/3 per Lauren Cox ai liberi: contro-sorpasso! 57-55 Ancora Martina Bestagno che appoggia a ...