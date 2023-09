LIVE Schio-Virtus Bologna 43-47 | Finale Supercoppa Italiana basket femminile in DIRETTA | bolognesi anche a +8 | la Famila Wuber non molla

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-50 Giorgia Sottana esce perfettamente dai blocchi: canestro e -4! 44-50 Costanza Verona realizza il libero. Fallo tecnico fischiato alla giocatricesina. 43-50 Risponde Cecilia Zandalasini con la stessa moneta: +7! 43-47 Bomba di Jasmine Keys: latorna a mordere le caviglie! 40-47 Costanza Verona da due:cerca di ricucire lo strappo! 38-47 1/2 per Francesca Pasa a cronometro fermo. Time-out chiamato dalla panchina della. 38-46 Olbis Andre’ dal pitturato: lacontinua a dettare i ritmi del gioco! 38-44 Reisingerova da due tiene a galla! 36-44 2/2 per ...