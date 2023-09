LIVE Sassuolo-Juve 3-2 | Pinamonti!

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

La Juventus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il. Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio ...Al Mapei Stadium, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Juve 2 - 1: sintesi e moviola Un minuto di silenzio ...

LIVE Sassuolo-Juve 2-2: il gol di Federico Chiesa! È la rete del pareggio La Gazzetta dello Sport

Gol di Armand Laurienté al 12'. Autorete di Matías Viña al 21'. Stacco di Berardi al 41'. Pari di Chiesa al 78'. Pinamonti all'82' (ANSA) ...68' - Cresce il ritmo della Juventus, i sostenitori bianconeri caricano la squadra a caccia del pareggio. 67' - Bremer si lamenta per un contatto in area di rigore, ma ...