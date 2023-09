LIVE Sassuolo-Juve 2-2 | Chiesa!

Al Mapei Stadium, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Sassuolo-Juve ntus, gara delle 18 del sabato pomeriggio di Serie A: SASSUOLO – JUVENTUS...

E in molti sui social chiedono delle mosse a Massimiliano Allegri La Juventus è sotto alla fine del primo tempo contro il. Una papera di Szczesny e una rete del solito Mimmo Berardi stanno ...La Juventus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il. Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio ...

LIVE Sassuolo-Juve 2-1: Bremer rischia l'autogol su cross di Laurienté, palla in corner La Gazzetta dello Sport

68' - Cresce il ritmo della Juventus, i sostenitori bianconeri caricano la squadra a caccia del pareggio. 67' - Bremer si lamenta per un contatto in area di rigore, ma ...62' - Laurienté! Cross dalla destra di Berardi che trova Laurienté al limite dell'area: l'attaccante francese calcia frettolosamente con il destro, palla ...