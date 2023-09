LIVE Sassuolo-Juve 2-1 | Berardi!

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

Al Mapei Stadium, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Juve 1 - 1: sintesi e moviola Un minuto di silenzio ...La Juventus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il. Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio ...

Diretta Sassuolo-Juve ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Sassuolo-Juventus 1-1 in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A Sport Fanpage

20' - Botta di Kostic dai trenta metri, respinge la difesa del Sassuolo. 19' - Momento della partita favorevole al Sassuolo, la Juve pare confusa dopo un inizio brillante. 17' - Ci prova Vlahovic!12' - VANTAGGIO DEL SASSUOLO, MA CHE ERRORE DI SZCZESNY. 12' - Primo cambio tattico fatto da Allegri: Rabiot agisce da mezz'ala di destra, mentre Miretti a sinistra. 10' - Cross tagliente di Vina ...