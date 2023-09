LIVE Sassuolo-Juve 2-1 al 45' | errore di Szczesny | autogol Vina e il colpo di Berardi

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

La Juventus, ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo. Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio ...

La Juventus torna in campo per la quinta giornata di campionato. I bianconeri affrontano il Sassuolo al Mapei Stadium, con l'obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e conquistare il primo ...32' - Gatti! Il difensore bianconero fa la torre verso il secondo palo, ma Danilo non riesce ad intervenire per calciare in porta. 31' - Pestone di Berardi ai danni di ...