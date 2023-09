LIVE Sassuolo-Juve 1-0 | Laurienté | ma che errore Szczesny!

La Juve ntus , ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

LIVE Sassuolo-Juve 0-0: McKennie crea per Locatelli che appoggia a Rabiot, tiro largo di poco La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

La Juventus di Allegri è a caccia della quarta vittoria in campionato ma di fronte avrà l'arrabbiato Sassuolo di Alessio Dionisi. I bianconeri non cambiano e in… Leggi ...Sassuolo e Juventus si affronteranno nella quinta giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ...