LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cosenza | segui la diretta della sfida

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 settembre 2023) Laseconda giornata di campionato con il, quest’anno allenato da mister Andrea Tedesco, impegnata contro il. ORE 14.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Alle ore 15 è previsto il calcio d’inizio., le formazioni ufficiali: in attesa.: in attesa. Buon pomeriggio cari lettori di Spazioe benvenuti allatestuale di, seconda giornata del campionato2. Dopo il bel successo per 2-0 all’esordio in campionato contro il Palermo, gli azzurrini guidati da mister Andrea Tedesco tornano in campo contro il ...