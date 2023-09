LIVE Polonia-USA | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | Italia spettatrice molto interessata

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi-USA, match valido per la sesta giornata del torneodi2023. A Lodz () siamo giunti alle battute finali, tra oggi e domani scopriremo le due formazioni del gruppo C che staccheranno il pass per le prossime Olimpiadi. Al momento gli USA si trovano in solitaria in vetta alla classifica della Pool C con 5 vittorie e 15 punti, la vittoria di ieri contro l’(3-1) ha di fatto messo una seria ipoteca per il pass per Larson e compagne. Laha invece vacillato di fronte al proprio pubblico e al momento è terza con 12 punti, frutto di una ...