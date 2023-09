LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 65-68 | Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | ultimi 5? infuocati nella prima semifinale

LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 67-68 - Supercoppa 2023 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Tutto pronto per la prima sfida ...

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 53-59 - Supercoppa Italiana basket in DIRETTA : Shields tiene viva l’EA7 a 10? dalla fine CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto. TOP SCORER – MILANO: Shields 20; Bologna: Belinelli 12 Polonara e poi Abass ...

LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 55-59 - Supercoppa 2023 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Tutto pronto per la prima sfida ...

LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna 46-55 - Supercoppa 2023 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Tutto pronto per la prima sfida ...

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 32-34 - Supercoppa Italiana basket in DIRETTA : inizia il terzo quarto CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-38 Realizza il libero del tecnico Shields. Fallo tecnico contro Luca Banchi, il neo-allenatore delle V ...