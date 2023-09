LIVE Musetti-Sekulic | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | tra poco in campo!

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.47 Perinvece la sfida è quella di entrare tra i primi 16 giocatori del mondo in modo da avere un sorteggio più clemente ai prossimi Australian Open. 8.46 Ricordiamo che la classifica che serve per giocare le qualificazioni a Melbourne è intorno a 270. 8.45che è classe 2003 ed è sicuramente un buon prospetto. Si affaccia quest’anno per la prima volta nel circuito maggiore, lui che questa settimana è numero 325 del mondo. Con questo risultato è già comunque sicuro di entrare dentro i primi 300 giocatori del ranking Atp. 8.40 In caso di vittoria contro il qualificato australiano ci sarebbe poi uno tra Giron e Rinderknech. Il francese è al momento avanti 7-6 3-3. 8.35 Ci siamo dunque! Inizia la ‘trasferta’ asiatica di Lorenzo, che gioca ...