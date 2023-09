LIVE Musetti-Sekulic 7-6 | 6-7 | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | clamoroso | terzo set!

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15al servizio. Splendido rovescio lungolinea di. 11.207-6, 6-7! Incredibile epilogo di secondo, conche si trovava 4-2 sopra al tiebreak. Adesso dovrà giocare ilset. 6-4. Chiusura a rete dopo il dritto d’attacco. 5-4. Doppio fallo! Wow 4-4 Bordata di dritto a sventaglio e mini-break recuperato. 4-3. Sulla riga il dritto di. 4-2. Gratuito di dritto dell’australiano. 3-2. Lungo per fortuna il rovescio di. 2-2 Spinge alla grandee fa il punto. 2-1 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al centro! 30-30 Rovescio super-scarico del l’azzurro . 30-15 Doppio fallo (3). 30-0 Gran ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 E’ lungo il bimane dell’australiano. 15-15 Errore di rovescio dal centro però. 15-0 Dritto incisivo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Riga con la risposta e punto! In rete l’ennesimo dritto del game. 15-40 Attacca e fa il punto con il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 prima vincente. 30-0 magia in allungo di dritto. 15-0 recupero spaziale ed errore di Sekulic. 4-4 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Tiene agilmente il servizio e si assicura il tiebreak l’azzurro. 40-15 Prima al centro. 30-15 Ace ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Spinge alla grande Sekulic e fa il punto. 2-1 Musetti. Chiude alla fine Sekulic dopo che aveva spinto ...

... che al momento occupa l'ottava posizione nella Pepperstone ATPRace to Turin, l'ultima che ... Il tedesco ha vinto 13 dei suoi 20 titoli ATP sul duro e gode di un bye comee gli altri due ...Lorenzo Sonego batte Ymer regalando il secondo punto, Bergevi e Goransson vincono il doppio contro Bolelli e. martedì a Malaga il sorteggio; Olanda, Australia o Gran Bretagna sulla strada ...

LIVE Musetti-Sekulic, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: attenzione al giovane australiano OA Sport

Live - Lorenzo Musetti - ATP, Chengdu: Punteggi & Highlights ... Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live dell'esordio nel torneo Atp 250 di Chengdu di Lorenzo Musetti contro l'australiano Philip Sekulic. L'incontro è ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta TV e streaming, Musetti-Sekulic. L'incontro vale per il secondo turno del 250 cinese ...