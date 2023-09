LIVE Musetti-Sekulic 7-6 | 6-62-1 | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | mini-break di vantaggio per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Spinge alla grandee fa il punto. 2-1. Chiude alla finedopo che aveva spinto col dritto per 4 volte. 2-0. Largo il dritto dell’australiano. 1-0. Servizio e chiusura agile. 6-6 Ace (6). 40-0 Ace (5). 30-0 Dritto largo dopo che aveva lo scambio in mano. 15-0 Dritto in rete di Korenzo. 6-5 Tiene agilmente il servizio e si assicura il tie. 40-15 Prima al centro. 30-15 Ace (7). 15-15 Resta in campo il dritto di, non quello di15-0 Spinge di dritto Lorenzo. 5-5 Con il servizio l’australiano. 40-15 Rovescio lungolinea vincente di. 40-0 Servizio vincente ancora. 30-0 ...