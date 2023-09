LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | qualifiche e Sprint Race | Bagnaia deve arginare lo scatenato Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del GP d’, tredicesima tappa del calendariodella. Al Buddh International Circuit di Greater Noida è il giorno dellee delladel nuovo evento del Motomondiale, con in palio punti importanti per la classifica del Mondiale piloti. In vetta alla classifica è ancora presente Francesco, il quale però è chiamato adla rimonta di Jorge. Questo week-end lo spagnolo, dopo aver portato il proprio distacco a 32 punti, sembra intenzionato ad avvicinarsi ulteriormente. A ...