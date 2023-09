LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | Martin domina la Sprint Race | 2° Bagnaia Rimonta furibonda di Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA E’ SUCCESSO E PERCHE’ IL PROGRAMMA E’ IN RITARDO 13.56ladal primo giro e recupera altri 3 punti nel Mondiale Piloti su, il quale ha concluso questa gara in seconda posizione. L’azzurro ora ha 33 punti di vantaggio sullo spagnolo. 13.55vince la!! Seconda posizione per, terza per Marquez che torna sul podio. -1 Marquez guadagna del vantaggio su Binder e consolida la terza posizione ad un settore dalla fine. -1SORPASSA QUARTARARO!! L’azzurro sfrutta al meglio il rettilineo più lungo di questo circuito per sopravanzare il pilota Yamaha e portarsi in quinta posizione. -1 ...