LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | Marco Bezzecchi in pole davanti a Martin e Bagnaia! Marini quarto Sprint Race alle 12 00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.32 Bagnaia recupera una posizione e si mette in terza posizione a 256 millesimi da Bezzecchi : si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.24 Bezzecchi! 1:44.401 per il pilota Mooney VR46, si prende la prima posizione provvisoria. 8.23 CADE ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.13 Questo il momento della caduta di Marquez: Disaster for @AlexMarquez73 on his last flying lap! He’s ...