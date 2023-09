LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | Jorge Martin eccezionale davanti a Bezzecchi | Bagnaia è sesto dopo il primo tentativo

Leggi su oasport

8.32recupera una posizione e si mette in terza posizione a 256 millesimi da: si conclude qui la sessione per il pilota Ducati ufficiale. 8.31!! 1:43.947! Che tempo ha fatto il Bez! Marini terzo dietro a, quarto. 8.30sale in seconda posizione dalla settima: due decimi di ritardo da. 8.29fa casco rosso nelsettore: può fare un gran tempo il campione del mondo. 8.28 Sembra che Alex Marquez abbia battuto una botta forte al torace, sembra non ci sia niente di rotto. 8.27 Fabio Quartararo toglie qualche decimo al suo giro e si mette in quinta posizione. Adesso tutti rientrano ai box prima del ...