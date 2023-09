LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | fra poco le libere | poi le qualifiche Occhio a Marini e Bezzecchi

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.56 Intanto c’è stata una breve bandiera rossa in Moto2 per l’incidente occorso a Lukas Tulovic, fortunatamente senza conseguenze. Vedremo se slitterà leggermente l’orario di partenza delledi. 6.53 La moto che si è adattata meglio a questa pista è la Ducati Mooney VR46: nella prima sessione disi è piazzato davanti Marco, mentre nelle pre-è stato Lucaa strappare il miglior tempo a Jorge Martin. Il fratello di Valentino Rossi ha dichiarato di trovarsi particolarmente bene sulle piste nuove. 6.49 Serve infatti il miglior Bagnaia per arginare un Jorge Martin davvero in grandissimo spolvero: lo spagnolo viaggia sull’onda lunga del weekend dominato a Misano ed è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Binder si inserisce in quarta posizione, ma il giro viene tolto per bandiere gialle: il sudafricano ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.45 Bagnaia non si è trovato benissimo nelle prove di ieri, ma ha dichiarato di aver risolto tutti i ...

pronta a un grande sabato al Buddh International Circuit: alle 7.10 si torna in pista per le Libere 3, ultima sessione prima delle qualifichea partire dalle 7.50 su Sky Sporte in streaming su ...... tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport(canale 208) e in streaming su NOW GP INDIA, LE PROVE LIBERESarà il debutto assoluto per lain India e sul Buddh International ...

MotoGP, LIVE Qualifiche India: cronaca diretta minuto per minuto dal Buddh GPOne.com

GP India, le Libere 3 LIVE. Qualifiche alle 7:50 Sky Sport

MotoGP pronta a un grande sabato al Buddh International Circuit: alle 7.10 si torna in pista per ...BUDDH – Tutto pronto per le qualifiche del GP d'India 2023, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Buddh si comincia alle 7:10 con le ultime prove libere, mentre alle 7: ...