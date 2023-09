LIVE MotoGP | GP India 2023 in DIRETTA | comincia il Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.24 Bezzecchi! 1:44.401 per il pilota Mooney VR46, si prende la prima posizione provvisoria. 8.23 CADE MARC MARQUEZ! Bagnaia se lo ritrova davanti ed è costretto a rallentare. Lo spagnolo è ripartito subito. 8.22 Jorge Martin fa 1:44.521, mentre Bagnaia è quarto. 8.21 1:44.733 per Marco Bezzecchi, anticipato da Luca Marini con 1:44.659. 8.20 Inizia il giro di tutti che si lanciano per far registrare il primo giro cronometrato. 8.19il turno di qualifica con tutti in pista per il primo time attack eccetto Alex Marquez. 8.18 BANDIERA VERDE! Via al Q2. 8.17 Arrabbiatissimo Aleix Espargarò, probabilmente in Aprilia non è arrivata la comunicazione del ritardo della partenza del Q2- 8.15 Aleix Espargarò si era già portato nella zona della fine della pit-lane, ma si parte fra due minuti per ...