LIVE Italia-Germania 1-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | 9-4 | Sylla incontenibile

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA POLONIA BATTE GLI USA E INGUAIA L’14-9 C’è il tocco del muro, la moviola dà ragione alle azzurre. 13-10 Esce il contrattacco di Antropova, richiesta di moviola per un tocco a muro. 13-9 L’attacco di Antropova si insacca tra muro e rete. 12-9 E sbaglia la battuta Lubian: come le capita spesso, alterna un ace ad un errore. 12-8 Ace di Lubian. 11-8 Mani fuori di Antropova. Pietrini sta ricevendo davvero male. 10-8 Scambio lungo, la fast di Lubian viene murata da Alsmeier. 10-7 Ace di Stigrot. Pietrini la lascia cadere, convinta che fosse fuori. 10-6 Primo tempo di Schoelzel. 10-5 Mani fuori di. 9-5 Pallonetto di Stigrot che si doveva difendere. 9-4 Mani fuori di una indemoniata. 8-4 Tocco di esperienza di Stigrot. 8-3 Diagonale di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Perde palla banalmente per una volta la Germani ma non approfitta col tiro da 3 Tortona. 6? Un’altra ...

L' Italia di Davide Mazzanti torna in campo per il torneo Preolimpico . Situazione complicata nella pool C dopo il ko contro gli Stati Uniti , con ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DUE PALLE PERSE IN FILA PER TORTONA NELLA STESSA AZIONE, INCREDIBILE. 38-15 della Valle da Casa sua. 35-15 ...

L'di Davide Mazzanti torna in campo per il torneo Preolimpico . Situazione complicata nella pool C dopo il ko contro gli Stati Uniti , con le azzurre che ora sfideranno la Germania in una ...Preolimpico Volley femminile Sabato 23 settembre 2023, ore 20.451 25 3 Germania 0 20 1 SEGUI- GERMANIA IN STREAMING SU NOW! La squadra di Mazzanti è chiamata a una risposta contro la Germania, dopo la sconfitta subita ieri contro gli Stati Uniti. Si gioca per un pass alle Olimpiadi di ...

LIVE Italia-Germania 0-0, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: si comincia, azzurre costrette a vincere OA Sport

Preolimpico, Italia-Germania 1-0 LIVE Sky Sport

Uno stop da evitare. Prima sconfitta a Lodz per la nazionale azzurra che, dopo le quattro vittorie consecutive con Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, si arrende… Leggi ...Segui ogni lunedì dalle 21 sul canale 110 e in streaming ‘Monza una città da serie A’, la trasmissione di approfondimento sul Monza ...