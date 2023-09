LIVE – Fermana-Cesena 0-1 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata del girone B di. I marchigiani hanno iniziato in modo interlocutorio con quattro punti in quattro partite e ospitano allo stadio Recchioni i romagnoli che invece sono partiti bene e si trovano a quota sei punti e con una partita in meno. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 23 settembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-1 (2? Corazza) 2? – Pronti, partenza, gol:in vantaggio con Corazza, subito 0-1. 1? – Partiti. Al via il match trae ...

FERMANA - CESENA 0 - 0 (3 - 4 - 1 - 2): Borghetto; Spedalieri, Padella, Calderoni; Eleuteri, Scorza, Giandonato, Santi; Misuraca; Grassi, Montini. In panchina: 12 Mancini, 22 Furlanetto, 3 Pistolesi, 6 Fort, 19 ...

Dopo la netta vittoria contro l'Ancona, il Cesena torna in campo allo stadio "Recchioni di Fermo". Bianconeri con una serie di assenze pesanti, visto che sono ...