LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | Sargeant a muro | bandiera rossa a metà Q1

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:29.878 1 2 Lando NORRIS McLaren+0.185 1 3 Oscar PIASTRI McLaren+0.561 1 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.774 1 5 George RUSSELL Mercedes+1.104 1 6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.139 1 7 Fernando ALONSO Aston Martin+1.236 1 8 Esteban OCON Alpine+1.291 1 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.333 1 10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.520 1 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.679 1 12 Liam LAWSON AlphaTauri+1.851 2 13 Lance STROLL Aston Martin+2.368 214 Charles LECLERC Ferrari- – 1 15 Carlos SAINZ Ferrari- – 1 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo- – 1 17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team- – 1 18 LoganWilliams– 1 19 Alexander ALBON Williams- – 1 20 Pierre GASLY Alpine- – 1 8.11 Si complica un po’ il Q1 delle Ferrari, che non hanno fatto in tempo a completare ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.14 Piastri vola in vetta in 1:30.555 con 405 millesimi su Verstappen ! Gran giro per l’australiano. Le ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle qualifiche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle qualifiche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.24 alle 8.00 italiane si tornerà in pista dunque dopo una FP3 che ha modificato un po’ le possibili ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.46 Max Verstappen è stato il più veloce in tutte le sessioni di prove libere ed è il candidato ...

... F1 " qualifiche in differita Domenica 24 settembre Ore 16.30: F1 gara in differita Orari F1 oggi GP2023 su Sky e NOW in diretta Sabato 23 settembre Ore 4.15: PaddockOre 4.30: F1 - ...24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda ...della Sprint Race del MotoGp in India e le qualifiche del Gran Premio di Formula1 incon ...

LIVE F1 Giappone, Verstappen chiude in testa libere 2, Leclerc 2° e Sainz 4° La Gazzetta dello Sport

LIVE F1, GP Giappone 2023 in DIRETTA: alle 8.00 le qualifiche, Ferrari a caccia della prima fila OA Sport

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, prova valevole per il mondiale di F1 2023 che si corre sul tracciato di Suzuka ...Casco speciale per Hamilton in occasione del GP del Giappone: disegnato da Hajime Sorayama, ha una striscia dorata sulla visiera che si illumina al buio! Vediamolo da vicino. Tutto il weekend è live ...