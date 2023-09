LIVE F1 | GP Giappone 2023 in DIRETTA | nessuna grande sorpresa in Q1 | Verstappen sempre davanti a tutti

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.44si conferma sotto l’1’30” anche con gomme usate in 1’29?964, rifilando quasi mezzo secondo a Leclerc e 1?1 a Sainz. 8.43 Gomme soft usate perad eccezione di Tsunoda, Perez ed i piloti McLaren, che montano pneumatici nuovi. 8.41è il primo a lanciarsi con gomme usate. Stessa strategia per le Ferrari. 8.39 Comincia il Q2! 15 minuti per stabilire i dieci piloti che si giocheranno la pole position in Q3. 8.37 Da sottolineare la splendida quarta posizione di Lawson con l’AlphaTauri, nella giornata in cui la scuderia di Faenza ha annunciato la line-up del 2024 confermando Tsunoda e Ricciardo. 8.35 Di seguito la classifica finale del Q1: 1 MaxRed Bull Racing1:29.878 1 2 Lando NORRIS McLaren+0.185 13 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle qualifiche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.24 alle 8.00 italiane si tornerà in pista dunque dopo una FP3 che ha modificato un po’ le possibili ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.46 Max Verstappen è stato il più veloce in tutte le sessioni di prove libere ed è il candidato ...

15:39 GP, iltiming delle qualifiche Buongiorno fan di Autosprint, e bentrovati per le qualifiche del GP del: chi conquisterà la pole position a Suzuka 8:17 A rischio il sedile di ...... F1 " qualifiche in differita Domenica 24 settembre Ore 16.30: F1 gara in differita Orari F1 oggi GP2023 su Sky e NOW in diretta Sabato 23 settembre Ore 4.15: PaddockOre 4.30: F1 - ...

LIVE F1, GP Giappone 2023 in DIRETTA: alle 8.00 le qualifiche, Ferrari a caccia della prima fila OA Sport

LIVE F1 Giappone, Verstappen chiude in testa libere 2, Leclerc 2° e Sainz 4° La Gazzetta dello Sport

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, prova valevole per il mondiale di F1 2023 che si corre sul tracciato di Suzuka ...Casco speciale per Hamilton in occasione del GP del Giappone: disegnato da Hajime Sorayama, ha una striscia dorata sulla visiera che si illumina al buio! Vediamolo da vicino. Tutto il weekend è live ...