LIVE Ciclismo femminile | Europei 2023 in DIRETTA | Zanardi tenta la fuga con Bredewold a 60 km dal termine

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Silviaprende subito la ruota dell’olandese. Le due prendono qualche metro di vantaggio sul gruppo. 15.39 Scatto di! 15.39 Gruppo compatto a 60 km daldella gara. 15.37 La svizzera viene subito ripresa dal gruppo. In questo momento si procede con continue accelerazioni. 15.36 Attacco di Marlen Reusser. 15.35 Altra accelerazione da parte di un’olandese, ripresa da Barbara Guarischi. In questo momento l’Olanda sta provando a portar via un gruppetto in. 15.33 Accelerazione di Riejanne Markus. L’olandese però viene subito ripresa da un’atleta italiana. 15.31 Il gruppo rifiata dopo la prima scalata del Vamberg. Alcune delle atlete staccate in precedenza ne approfittano per rientrare. 15.29 La Polonia di Kasia ...