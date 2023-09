LIVE Ciclismo femminile | Europei 2023 in DIRETTA | Paladin nel terzetto di testa a 50 km dal traguardo

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49rientra su Eric e Chabbey. Si forma un trio inalla gara. 15.48 Al passaggio sulinci sono Eric e Chabbey con 4 secondi di vantaggio su Soraya, la prima delle inseguitrici. 15.47 Si forma un duo incon Eric (Serbia) e Chabbey (Svizzera). 15.47 Attacco nel tratto di discesa! 15.46 Inizia il tratto di pavè. 15.45 Caduta per Carina Schrempf (Austria). 15.44 Torna inal gruppo la Germania con Liane Lippert. Il gruppo si avvicina nuovamente al Vamberg. 15.43 Si ricompatta il gruppo, che si era leggermente frazionato dopo i diversi attacchi precedenti. 15.41 Il duo Zanardi-Bredewold viene ripreso da un’atleta francese. Prova a partire in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 100 km al traguardo . 14.37 Nulla di fatto, il gruppo si ricompatta in un batter d’occhio. 14.35 Si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 90 km al traguardo , la nazionale tedesca aumenta l’andatura della corsa . 14.50 La strada in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Il vantaggio della svedese sfiora i 30?, il gruppo gestisce la situazione. 15.10 Meno di 80 km al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 70 km al traguardo . 15.20 Ripresa Fahlin, il gruppo torna nuovamente compatto . 15.17 Crolla la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Accelerazione di Riejanne Markus. L’olandese però viene subito ripresa da un’atleta italiana. 15.31 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Silvia Zanardi prende subito la ruota dell’olandese. Le due prendono qualche metro di vantaggio sul ...

Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto ore 13:30: C.ti Europei Donne Elite (diretta) da ... 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul ...La diretta scritta della prova in linea donne Elite degli Europei di ciclismo su strada 2023 , di scena in Olanda nella regione di Drenthe. Il settore femminile vive il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada i ...