LIVE Ciclismo femminile | Europei 2023 in DIRETTA | inizia la prova in linea élite

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Olanda e Italia le nazioni più attive in questi primi metri, il Belgio rimane più coperto per il momento. 14.06 SI PARTE! 14.04 Il gruppo si sta dirigendo, speriamo, verso il chilometro zero. Questo ritardo potrebbe scombinare i piani ideati dalle squadre di vertice, vedremo come si svilupperà l’inizio della gara. 14.00 Nei pressi di una rotonda, il gruppo ha preso la seconda uscita, quando in realtà sarebbe dovuto uscire alla terza: errore classico per un automobilista in viaggio, meno per un evento internazionale come quello di oggi. 13.58 Errore clamoroso della direzione gara che in primis ha preso la direzione sbagliata. Adesso le atlete sono ripartite, ma bisogna capire dove e quando la gara inizierà ufficialmente. 13.55 Attenzione, tutto il gruppo di testa ha sbagliato strada! ...