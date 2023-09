LIVE Ciclismo femminile | Europei 2023 in DIRETTA | gruppo compatto dopo il primo passaggio sul Vamberg

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Accelerazione di Riejanne Markus. L’olandese però viene subito ripresa da un’atleta italiana. 15.31 Ilrifiatala prima scalata del. Alcune delle atlete staccate in precedenza ne approfittano per rientrare. 15.29 La Polonia di Kasia Niewiadoma si fa vedere per la prima volta nella testa del. 15.26 Si è già fatta una selezione importante, Persico e Cecchini sono nelle prime posizioni, cinque giri alla fine della corsa. 15.25 Iniziano le azioni concrete, Lotte Kopecky si mette in prima posizione, bene Silvia Persico che si ritrova neldi testa. 15.23 Le atlete imboccano la scalata del(600 metri al 5,9%). 15.22 70 km al traguardo. 15.20 Ripresa Fahlin, il ...

14.09 Olanda e Italia le nazioni più attive in questi primi metri, il Belgio rimane più coperto per il momento.

14.39 100 km al traguardo. 14.37 Nulla di fatto, il gruppo si ricompatta in un batter d'occhio. 14.35 Si muove qualcosa in testa al gruppo.

14.53 90 km al traguardo, la nazionale tedesca aumenta l'andatura della corsa. 14.50 La strada in salita favorisce qualche tentativo di allungo.

La diretta scritta della prova in linea donne Elite degli Europei di ciclismo su strada 2023, di scena in Olanda nella regione di Drenthe. Il settore femminile vive il momento più importante della stagione con gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada. Si apre la fase finale della stagione della stagione di ciclismo 2023. Prima di tuffarci nel calendario delle classiche autunnali, domenica 24 settembre si disputa la prova in linea maschile degli Europei.