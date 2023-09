LIVE Ciclismo femminile | Europei 2023 in DIRETTA | gruppo compatto a 2 giri dal termine Italia nelle prime posizioni

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Ci riprova nuovamente l’Olanda, questa volta con Van Anrooij. 16.33 Attacco di Riejanne Markus! L’olandese è subito seguita da Silvia Persico. 16.31 Sul traguardo è passato undi 29 atlete con una decina di secondi di margine sul secondo, che però potrebbe rientrare a breve. 16.30 2AL! Nuovo passaggio sul traguardo per il, che ha impiegato 2 ore e 23 minuti per completare 101 km, ad una velocità di 43 km/h. 16.30 Scatto di Niewiadoma! La polacca è subito seguita da Persico. 16.29 Rinforza l’andatura l’Olanda sul primo tratto del Vamberg, senza però tentare un attacco. 16.28 La nazionale britannica è in testa alnel momento in cui inizia il tratto in pavè. 16.26 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Paladin rientra su Eric e Chabbey. Si forma un trio in testa alla gara. 15.48 Al passaggio sul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 Quando mancano 35 km circa al termine della corsa la situazione è la seguente. In testa alla gara ...

... Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto ore 13:30: C.ti Europei Donne Elite (diretta) da ... 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul ...La diretta scritta della prova in linea donne Elite degli Europei disu strada 2023 , di scena in Olanda nella regione di Drenthe. Il settore femminile vive il ... con gli aggiornamenti...

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2023 in DIRETTA: Wiebes e Kopecky favorite, Balsamo ci prova OA Sport

Europei LIVE! Cronostaffetta mista, l'Italia punta al podio Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada i ...Si apre la fase finale della stagione della stagione di ciclismo 2023. Prima di tuffarci nel calendario delle classiche autunnali, domenica 24 settembre si disputa la prova in linea maschile degli ...