LIVE Ciclismo femminile | Europei 2023 in DIRETTA | fra quindici minuti inizia la gara in linea élite

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Nella storia di questa corsa, la cui prima edizione si è svolta nel 2016, solamente Paesi Bassi e Italia hanno potuto trionfare: infatti, le Orange si sono assicurate sei delle sette prove disputate sin qui, tranne quella del 2018, in cui Marta Bastianelli ha conquistato l’oro a Glasgow. Oltre a questo successo, l’Italia si è portata a casa anche quattro secondi posti e due terzi posti. 13.25 Tante le stelle presenti quest’oggi: due su tutte, Demi Vollering (Paesi Bassi) e Lotte Kopecky (Belgio), compagne di squadra nel Team SD Worx, le quali sono le principali favorite della prova odierna. Occhio anche a Kasia Niewiadoma (Polonia), Marlen Reusser (Svizzera), Lorena Wiebes (Paesi Bassi), Julian Labous (Francia) e Cecilie Ludwig (Danimarca). 13.20 L’Italia schiererà una delle squadre più esperte e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della cronostaffetta èlite valida per gli Europei di Ciclismo 2023 , ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prova in linea riservata agli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile élite valevole ...

La DIRETTA scritta della prova in linea donne Elite degli Europei di Ciclismo su strada 2023 , di scena in Olanda nella regione di Drenthe . Il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile élite valevole ...

... Federico Calcagno e Johnny Lazzarotto ore 13:30: C.ti Europei Donne Elite (diretta) da ... 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul ...La diretta scritta della prova in linea donne Elite degli Europei disu strada 2023 , di scena in Olanda nella regione di Drenthe. Il settore femminile vive il ... con gli aggiornamenti...

LIVE Ciclismo femminile, Europei 2023 in DIRETTA: Wiebes e Kopecky favorite, Balsamo ci prova OA Sport

Europei LIVE! Cronostaffetta mista, l'Italia punta al podio Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada i ...Si apre la fase finale della stagione della stagione di ciclismo 2023. Prima di tuffarci nel calendario delle classiche autunnali, domenica 24 settembre si disputa la prova in linea maschile degli ...