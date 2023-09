LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | si avvicina la finale di Di Gennaro | sesta con rimpianti nel k1 femminile Horn

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPARTITA LADEL K1 MASCHILE 15:12 Ad aprire le danze sarà il sorprendente britannico Jonny Dickson. Ricordiamo che per terz’ultimo sarà in scena l’azzurro Giovanni De. 15:11 Non c’è un momento per respirare, si passa subito alla gara maschile! 15:10 Ecco la top-5 del k1: Jessica Fox (Australia) Eliska Mintalova (Slovacchia) Klaudia Zwolinska (Polonia) Martina Wegman (Olanda) Ana Satila (Brasile) 15:09 Gara che ha visto prevalere la tensione, su 10 atlete sono solo in tre ad aver portato a termine il percorso netto. Manche pulita che è valso il bronzo a Zwolinska, mentre l’argento Mintalova senza la penalità sarebbe potuta essere anche medaglia d’oro. 15:08 L’italiana Stefaniechiude in...