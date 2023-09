LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | Horn in lotta per la finale con il pass olimpico molto vicino | più tardi Ferrazzi e De Gennaro

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:46 Ottimo ultimo settore per la polacca, che si inserisce in terza posizione davanti alla nostra. 11:45 Ne mancano 10, sul percorso di Lee Valley ora la polacca Azolinska. 11:44 Stefanieè quarta provvisoria, percorso netto e ritardo di +1.83 per l’azzurra. Difficile ilaggio in, per l’Olimpiade dovrebbe essere invece quasi fatta. 11:43 +1.43 all’ultimo rilevamento per l’italiana, che sta scendendo concentrata senza prendere troppi rischi. 11:42 +0.09 al primo rilevamento l’azzurra, che si destreggia bene in questo avvio. 11:41 IN ACQUA L’AZZURRA, FORZA STEFANIE! 11:40 Buono il canale svolto da Vuitton, che paga una penalità e con 106.58 è fuori gioco per la. 11:39 Percorso ...