LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | Horn e De Gennaro in finale | Italia che conquista tutti i pass olimpici a disposizione!

LIVE Canoa slalom - Mondiali 2023 in DIRETTA : indietro Ferrazzi. Ci aggrappiamo a De Gennaro - Horn in finale e con il pass olimpico in tasca! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:44 In acqua il britannico Joseph Clarke, oro olimpico di Rio 2016. 12:43 97.76 con percorso netto per ...

LIVE Canoa slalom - Mondiali 2023 in DIRETTA : è il momento di Ferrazzi e De Gennaro - Horn in finale e con il pass olimpico in tasca! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:14 199.10 per Pope che scende solo per onor di firma dopo l’errore iniziale. E’ il momento del ...

LIVE Canoa slalom - Mondiali 2023 in DIRETTA : Horn in lotta per la finale con il pass olimpico molto vicino - più tardi Ferrazzi e De Gennaro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:46 Ottimo ultimo settore per la polacca, che si inserisce in terza posizione davanti alla nostra ...

LIVE Canoa slalom - Mondiali 2023 in DIRETTA : giornata dedicata al kayak. Alle 11 partono le semifinali con Horn - Ferrazzi e De Gennaro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:45 Saranno in 30 le/i canoiste/i al cancelletto, e solo i primi 10 all’arrivo staccheranno il biglietto ...

LIVE Canoa slalom - Mondiali 2023 in DIRETTA : Horn e De Gennaro sognano il podio - occhio a Xabier Ferrazzi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di Canoa slalom 2023 in corso di ...