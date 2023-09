LIVE Canoa slalom | Mondiali 2023 in DIRETTA | giornata dedicata al kayak Alle 11 partono le semifinali con Horn | Ferrazzi e De Gennaro

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:45 Saranno in 30 le/i canoiste/i al cancelletto, e solo i primi 10 all’arrivo staccheranno il biglietto per la Finale del pomeriggio. Per quanto riguarda la qualificazione olimpica sono in palio 15 posti, non nominali, da assegnare sia nella competizione maschile sia in quella femminile, al massimo uno per nazione. 10:42 Dopo la splendidadi ierialla canadese, quest’oggi sul canale che nel 2012 ha visto mettersi al collo la medaglia d’oro olimpica il nostro Daniele Molmenti si assegnano le medaglie iridate e i pass olimpici per quel che riguarda il. Si parte11.00 con la semifinale femminile, seguita da quella maschile. Finali in programma nel pomeriggio rispettivamente14.35 e ...