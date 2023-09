LIVE – Brescia-Venezia 0-0 | Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi, match del Rigamonti valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. I padroni di casa arrivano da due successi consecutivi ed hanno intenzione di proseguire su questa strada per cancellare la deludente annata passata. La formazione lagunare, dal suo canto, è molto forte ed è nelle prime posizioni della classifica per questo motivo spera di restarci a lungo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 14:00. Chi vincerà? COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 13:55 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili ...