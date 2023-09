LIVE Brescia-Tortona 86-63 | Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA | la Germani sfiderà la Virtus Bologna per il primo trofeo della stagione

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Sfida senza storia al PalaLeonessa. I padroni di casa hanno preso il largo sin da subito (16-2 dopo 5?).b. Bertram Derthona86-63! 86-63 Triplone da 8 metri di Gabriel. 45? alla sirena finale 83-63 Uno su due per l’azzurro che sale a 7 punti realizzati. Fallo di Akele, due liberi per Zerini. 83-62 Tripla di Michael Burnell. 39? Tutto ormai deciso. Si gioca per realizzare qualche punticino in più. 83-59 Candi da tre! Seconda tripla dell’azzurro. Ennesima palla persaBertram a 3’03” dalla fine. 83-56 C’è gloria anche per Cobbins. 81-56 ZERINI da tre. 81-53 Akele. 79-53 Obasohan. 79-50 AAAAAkele da tre! 36? Serie di tocchi, palla. 76-50 Gabriel. 74-50 Stoppata clamorosa, rimbalzone e ...