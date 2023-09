LIVE Brescia-Tortona 23-8 | Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA | inizio sprint della Germani!

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASecondo quarto. Luca Severini in campo!Germani, addirittura 16-2. Poi un paio di triple hanno tamponato per. Sensazione è che difensivamente i piemontesi non siano abbastanza pesanti sotto canestro, devono compensare con l’intensità. FINE PRIMO QUARTO. 23-8 Christon da Tre!! 10? Fallo di Obasohan. NESSUN TEAM IN BONUS. 20-8 Tripla di Thomas! 20-5 Ancora pigra a rimbalzo. Banchetta. 9? Fallo diValle che esce, secondo fallo per lui. 9? Fallo in attacco di Bilan, importante finire bene adesso per. 18-5 Toglie il tappo dal canestro con Baldasso la Berthram. 18-2 Troppo facile persegnare da ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:33 Particolarissima la giornata per le V nere: non solo la squadra maschile è impegnata al PalaLeonessa ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa DIRETTA LIVE in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 I ragazzi di coach Magro l’anno scorso non sono andati ai playoff, che quest’anno saranno ...

Il LIVE in DIRETTA di Brescia-Tortona , sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket . Tutto pronto per la prima sfida ufficiale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7? Perde palla banalmente per una volta la Germani ma non approfitta col tiro da 3 Tortona. 6? Un’altra ...

La Virtus Bologna, dal canto proprio, è la "defending champion" della supercoppa, che ha vinto lo scorso anno, proprio a. In questo contenuto, gli aggiornamenti testuali. Calcio, basket, ...Sampdoria: 2 punti di penalizzazione Lecco e: 3 partite in meno Pisa, Como, Sudtirol, ...qui a Dazn per vedere in diretta tutte le partite della Serie B 2023 - 24 Per seguire in diretta...

LIVE Brescia-Tortona Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale OA Sport

LIVE LBA - Germani Brescia vs Bertram Derthona, Supercoppa: dove vederla, diretta Pianetabasket.com

In diretta dalle ore 20.45 la cronaca testuale della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023 tra Germani Brescia – vincitori dell’ultima Frecciarossa Final ...La partita Bari - Catanzaro del 24 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 2023/2 ...