LIVE Brescia-Tortona 16-2 | Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA | inizio sprint della Germani!

(Di sabato 23 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Perde palla banalmente per una volta la Germani ma non approfitta col tiro da 3. 6? Un’altra palla persa banalissima di! Rimessa. 16-2 Rubata e canestro di Wiston! 14-2 Tripla in transizione Amedeo Dalla Valle! 6? 11-2 Splendido movimento di Bilan in avvicinamento a canestro. 9-2 Dalla Valle! 5? Primo fallo per Daum. 4? Altra palla persaBerthram. 4? Fallo su Gabriel. Rimessa. 7-2 Weems per Thomas. Primi 2 per. 7-0 Grande tripla di Gabriel. 4-0Christon dal mid range. 2-0 Bilan. 2? Fallo subito da Petrucelli. Primo fallo per. 2? Ritmo basso, altra palla persa, 3 secondi offensivi. 1? ...

In diretta dalle ore 20.45 la cronaca testuale della seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2023 tra Germani Brescia – vincitori dell’ultima ... concluso al terzo posto lo scorso campionato -, ...Alle 20.45, al PalaLeonessa, la Germani si gioca l’accesso alla finale di Supercoppa: sfida Tortona, e proverà a regalarsi l’ultimo atto, in programma domenica, alle 18, contro la Virtus Bologna, che ...