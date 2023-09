L’Italia batte la Svizzera in Nations League | Soncin | “Una vittoria voluta a tutti i costi”

(Di sabato 23 settembre 2023) San Gallo – Ottimo il debutto alladi Calcio Femminile. Misteresordisce con unae lo fa con una splendida Nazionale Azzurra a San Gallo inproprio le elvetiche per 1-0e prosegue la competizione con tre preziosi punti. Caruso fa il tredicesimo gol con la maglia della Nazionale e lo fa al 64’ della ripresa. C’è stata coesione, equilibrio tattico e ottime trame in fase offensiva. Le chiavi del successo tricolore alla prima uscita post Mondiale. “Ho visto una squadra che voleva aconquistare i tre punti – ha dichiarato il neo Ct, come riporta la nota di figc.it – le ragazze hanno lottato e si sono aiutate. Ho detto loro che l’esempio da tenere sempre a mente è ...

l’Italia batte la Svizzera per 1-0. Nella gara di debutto nella Women’s Nations League , le azzurre conquistano la vittoria in trasferta contro le ...

Il problema è che inliberalizzazioni e privatizzazioni rarissimamente sono capitate insieme, si sono privilegiate le seconde alle prime.'Associazione Luca Coscioni da 20 anni si...[2]. Musetti " [Q] P. Sekulic 7 - 6(3) 6 - 7(4) 6 - 0 Avversario da non sottovalutare per il numero due d'all'esordio in questa stagione in un torneo asiatico. Il 20enne australiano è un ...

Rugby, l’Italia batte l’Uruguay 38 a 17 Il Sole 24 ORE